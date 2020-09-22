Kocaeli'de firari 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Kocaeli'de firari 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

KOCAELİ'de, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden arananlara yönelik operasyonda, 1'i eski vergi müfettişi olan 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de firari 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
22.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:49

KOCAELİ'de, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden arananlara yönelik operasyonda, 1'i eski vergi müfettişi olan 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden aranan firarilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 1'i eski vergi müfettişi olan 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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