Kocaeli'de firari 23 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "hırsızlık, yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve dolandırıcılık" suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, firari 23 hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlülerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş