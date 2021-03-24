Kocaeli'de firari 23 hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de firari 23 hükümlü yakalandı

24.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:03
Kocaeli'de firari 23 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalandı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "hırsızlık, yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve dolandırıcılık" suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, firari 23 hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlülerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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