Firari 21 hükümlü yakalandı
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Firari 21 hükümlü yakalandı

06.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:37

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi yakalandı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "hırsızlık", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "dolandırıcılık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, firari 21 hükümlü yakalandı.

Firari 21 hükümlü yakalandı
Firari 21 hükümlü yakalandı
Firari 21 hükümlü yakalandı
Firari 21 hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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