Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin baba ve ağabeyin yargılanması sürüyor
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Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin baba ve ağabeyin yargılanması sürüyor

Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin baba ve ağabeyin yargılanması sürüyor
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babası ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babası ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Zekharya ve oğlu Yahya Keblawi ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada, önceki celsede açıklanan esas hakkındaki mütalaada "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilen sanıklara savunmalarını yapmaları için söz verildi.

Tercüman yardımıyla savunma yapan sanık baba Keblawi, kızını kaybeden bir baba olarak 2 yıl 4 aydır oğluyla hapiste olduğunu belirterek, bu süre içinde ailesinden mahrum kaldığını söyledi.

Kendisinin ve oğlunun bu suçu işlediklerine dair somut bir delil olmadığını savunan Keblawi, "Siwar bizim en küçük çocuğumuz, en sevdiğimiz ve en değerlimizdir. Ne ihtiyacı varsa karşıladık. Zorla nişanlanma söz konusu değildir. Kendi hür iradesiyle hareket ediyordu. Ben ve oğlum mağduriyet yaşıyoruz. Kanımızdan bir parça kaybettik, onun yasını bile tutamadık. Tüm deliller lehimize olmasına rağmen halen tutukluyuz." ifadelerini kullandı.

Savunmasını Türkçe yapan ağabey Yahya Keblawi de hiçbir somut delil olmadığı halde suçlandıklarını iddia ederek, "Onu İsrail'den hastaneye getirmek için Türkiye'ye geldim. Babamla kapıyı kırdıktan sonra kendisini içeride görmedik. Kırma sesi duyduktan sonra ya düştü ya da atladı. Balkona yaklaştığımda aşağıda bağırıyordu. Kardeşim gördüğümüzde konuşuyordu ancak kalkamıyordu." şeklinde konuştu.

Keblawi, kardeşinin daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu öne sürerek, "Bu kız için elimizden gelen her şeyi yaptık. Siwar'ın Filistin'deki odasının balkonunda korkuluk vardır." dedi.

Olaydan 1,5 saat sonra ailesini almak için İsrail'e gitmek üzere evden tek başına çıktığını anlatan Keblawi, "Kardeşimi öldürüp kaçma niyetim olsaydı yanımda babamı da götürürdüm. İsrail'e bilet almazdım, başka ülkelere giderdim." iddiasında bulundu.

Baba Keblawi'nin avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu, kamera kayıtlarına göre sanıkların binanın bahçesinden girmesi ve Siwar Keblawi'nin yere düşmesi arasında 2 dakika 6 saniye olduğunu aktararak, bu kadar kısa sürede 5 kapıyı açıp birini aşağı atmanın mümkün olmadığını savundu.

Diğer sanık avukatı Sabih Sorucu da olay yerinde keşif yapılmasını, Siwar Keblawi'nin cep telefonunun incelenmesini, sanık ve maktule ait HTS raporlarının dosyaya celp edilmesini istedi.

Mahkemeye heyeti, Siwar Keblawi'nin cep telefonunun incelenmesine ve HTS kayıtlarının istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 Şubat 2019'da balkondan düşerek hayatını kaybeden Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (21) ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda baba Zekharya Keblawi (59) gözaltına alınmış, olaya karıştığı ileri sürülen maktulün ağabey Yahya Keblawi de (34) İsrail'e çıkma hazırlığındayken bir otelde yakalanmıştı. Şüpheli baba ve oğlu tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve oğlunun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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