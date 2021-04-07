Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin baba ve ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
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Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin baba ve ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin baba ve ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babası ve ağabeyinin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babası ve ağabeyinin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Zekharya ve ağabey Yahya Keblawi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı kurulamaması nedeniyle katılamazken, avukatları ve yeminli tercüman salonda hazır bulundu.

Duruşmada, dosya kapsamındaki deliller ve belgeler okundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar baba Zekharya ve ağabey Yahya Keblawi'nin "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, savunma hazırlamak için süre istedi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, avukatlara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 Şubat 2019'da balkondan düşerek hayatını kaybeden Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (21) ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda baba Zekharya Keblawi (59) gözaltına alınmış, olaya karıştığı ileri sürülen ağabey Yahya Keblawi de (34) İsrail'e çıkma hazırlığındayken bir otelde yakalanmıştı. Zanlı baba ve ağabey tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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