Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin baba ve ağabeyin yargılandığı davaya devam edildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babasının ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babasının ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 6. duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Zekharya ve ağabey Yahya Keblawi'nin avukatları ve yeminli tercüman katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı, saat 10.40'da başlaması gereken duruşmanın, diğer duruşmalardan kaynaklanan yoğunluk nedeniyle saat 19.48'de başladığını, tutuklu sanıkların ceza infaz kurumundan SEGBİS ile aranmasına rağmen cevap verilmediğini ve bağlantı kurulamadığını, bu nedenle duruşmaya sanıklar olmadan devam edileceğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, UYAP'tan gönderdiği taleplerini tekrar ederek tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Zekharya Keblawi'nin avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu, önceki celselerde sunduğu gerekçelerle müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti.

Yahya Keblawi'nin avukatı Cemile Kılıç da Cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını belirterek, dosyanın geldiği aşama neticesinde müvekkilinin tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savcının UYAP üzerinden gönderdiği taleplerinin, yargılamaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddine, esasa ilişkin mütalaasını bildirmek üzere dosyanın savcıya gönderilmesine hükmetti.

Heyet, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tasarlayarak altsoyu öldürme suçuna ilişkin otopsi tutanağı, tanık ifadeleri, somut delillerinin varlığı ve kaçma şüpheleri nedeniyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 Şubat 2019'da balkondan düşerek hayatını kaybeden Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (21) ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda baba Zekharya Keblawi (59) gözaltına alınmış, olaya karıştığı ileri sürülen ağabey Yahya Keblawi de (34) İsrail'e çıkma hazırlığındayken bir otelde yakalanmıştı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelileri baba ve ağabey, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA