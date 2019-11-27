Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin babasının ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi

27.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:24

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babasının ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Zekharya ve ağabey Yahya Keblawi ile sanık avukatları, tercümanlar ve aile yakınları katıldı.

Duruşmada, davaya ilişkin çeşitli kurumlardan gönderilen evraklar okunurken, Sabiha Gökçen Havalimanı Emanet Garajı'nda bulunan sanık Yahya Keblawi'ye ait valiz avukatlar tarafından duruşma salonuna getirildi. Heyet huzurunda yapılan kontrolde valizin içinden Keblawi'ye ait kıyafetler çıktı.

Mahkeme başkanı otopsi CD'sinin rapor haline getirildiğini belirterek, sanık Yahya Keblawi'ye kardeşinin boyun ve bacağındaki izleri görüp görmediğini sordu.

Hakimin sorusuna tercüman yardımıyla cevap veren Keblawi, kardeşinin vücudundaki izleri ilk defa avukatıyla görüştüğü sırada kendisine gösterilen fotoğraflarda gördüğünü savundu.

Sanık ağabey Keblawi, babasının yaşadığı binadan elinde poşetle çıkan bir kişinin olduğu ve polis raporuna göre bu kişinin kendisinin olduğuna ilişkin soruya ise "Ben öyle bir poşet taşımadım, babamın kaldığı binadan gece vakti çıkıp, poşeti bir yere götürmedim, çöp atmadım. Bu eve ilk defa gittim." diye yanıt verdi.

Hakimin, "Kızı eve taşıdıktan sonra dışarı çıktın mı?" şeklinde sorusu üzerine sanık şöyle konuştu:

"Eve çıkardıktan sonra İstanbul'a gitmek için evden çıktım. Başkaca çıkmışlığım yoktur. Eve taşıdığımızda bilinci yerindeydi. Acı çekiyordu, 'Bana yardım edin.' dedi. Yüzüne su serptim, babam da yardımcı olması için Halit Kasım'ı aradı."

"Babam istediği için gittim"

Türkiye'ye 3 günlük bir ziyaret planladığını, o yüzden İsrail'den gelirken bileti 8 Şubat'ta dönmek üzere çift yönlü aldığını anlatan sanık Keblawi, "Ayrılmamı ben değil, babam istedi. Kardeşimin yanından ayrıldığımda durumu çok da kötü değildi." ifadelerini kullandı.

Söz alan avukat Nazmi Küçükosmanoğlu, ailenin İsrail'in aristokrat ailelerinden olduğunu belirterek, sanıklardan Zekharya Keblawi'nin yatırım yapmak üzere Türkiye'ye gelen varlıklı bir iş adamı, kardeşinin bilim insanı, diğer kızının da İngiltere'de tıp doktoru olduğunu kaydetti.

Müvekkili Zekharya Keblawi'nin Türkçe bilmediği için Suriyeli Halit Kasım'dan yardım istediğini ve bu kişinin yardımıyla ambulans ve polisi aradığını anlatan Küçükosmanoğlu, şunları söyledi:

"Polis Zekharya'yı almış, ifadesini aldıktan sonra evine bırakmış. Siwar sabaha karşı hastanede vefat ettikten sonra tekrar almış, oradaki hatalı çevirilen ifadeden sonra intihar cinayete dönüşmüş. Şu an içinde bulundukları durum Türkçe bilmeyen ailenin meramını anlatamamasından kaynaklanmaktadır. Suç işleme amacı olsa Zekharya neden komşuya, ambulansa haber versin. Yine ağabey Keblawi'nin Kocaeli'ye gelirken kız kardeşine aldığı hediyelerin faturalarını dosyaya sunduk. Cinayet işleme planı olan bir kişinin, öldürmeyi planladığı kişiye hediye alması hayatın olağan akışına aykırıdır. Yahya kardeşini öldürecek olsa neden ona parfüm alsın?"

Cumhuriyet savcısı, CD kaydında binadan elinde poşetle çıkan ve polis kaydında Yahya Keblawi olduğu belirtilen kişinin kim olduğunun tespiti için kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesini, bir polis memurunun elinde görülen ve sanık Yahya Keblawi'ye ait olduğu iddia edilen el çantasının nerede olduğunun araştırılmasını, suç vasfının değişmesi ihtimaline karşı tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesini mütalaa etti.

Mahkeme heyeti, delil olarak sunulan Yahya Keblawi'ye ait valizin aileye teslim edilmesini, elinde poşetle binadan çıkan kişinin tespiti için dosyaya bilirkişi atanmasını ve sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tasarlayarak öldürme suçunun somut delillerinin varlığı ve kaçma şüpheleri nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 Şubat'ta balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybeden Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (21) ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Bu kapsamda baba Zekharya Keblawi (59) gözaltına alınmış, olaya karıştığı ileri sürülen ağabey Yahya Keblawi (34) de İsrail'e çıkma hazırlığındayken bir otelde yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelileri baba ve ağabey, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve ağabeyin, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA