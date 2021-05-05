Kocaeli'de fide satışlarında artış yaşanıyor
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Kocaeli'de fide satışlarında artış yaşanıyor

Kocaeli'de fide satışlarında artış yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, ufak çapta da olsa organik bahçe hazırlamak isteyen vatandaşlar üreticileri tarafından yetiştirilen fidelere rağbet gösteriyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, ufak çapta da olsa organik bahçe hazırlamak isteyen vatandaşlar üreticileri tarafından yetiştirilen fidelere rağbet gösteriyor.

Kandıra'da fide üretimi yapan Aysel Yaşar, AA muhabirine, eşine destek olmak için fide üretimi yaptığını belirtti.

Fide için özel torf toprak kullandıklarını ve 10 yıldır bu işi yaptıklarını aktaran Yaşar, "Önce hayvan gübresiyle denedik fakat olmadı. Daha sonra torf toprak aldık, kullandık randıman verdi." dedi.

Yaşar, torf toprağı viyol denilen özel kaplara doldurarak fide ekimi yaptıklarına işaret ederek, "Karpuz, kavun, salatalık, patlıcan, biber, kabak çeşitleri, fasulye ekip yere seriyoruz. Soğuktan korumak için naylonla örtüyoruz. Sonra sıcağa alıştırıyoruz. Telaşı çok, çaba istiyor, çalışmak istiyor. Yerli ziraat tohumları kullanıyoruz. Hibrit tohum kullanmıyoruz. Kandıra çarşamba pazarında ve evimizin önünde satış yapıyoruz. Şu an Kovid-19 sebebiyle satışlarımız genelde evimizin önünden yapılıyor. Senede 100 bin adet fide üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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