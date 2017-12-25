Kocaeli'de Fiber Optik Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) fiber optik eğitimleri başladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, KO-MEK'de ikinci milli istihdam şurası sonrasında çalışmalara hız verildiği belirtilerek, hükümetin 2018 istihdam hedefine ulaşılmasına katkı sağlamak için yeni kurslar açmaya devam edildiği kaydedildi.



Açıklamada, uzun zamandır fiber optik kursu açma konusunda vatandaşlardan gelen isteğin değerlendirildiği, KO-MEK'in kısa sürede alt yapı çalışmalarını tamamlayarak alanında uzman usta öğreticilerle eğitimlere başladığı bildirildi.



Açıklama, şöyle devam etti:



"Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve KO-MEK'in ortaklaşa açtığı kurs sonrasında başarılı kursiyerler sertifikalarını alarak bu alanda daha rahat iş bulma imkanına sahip olacak. İlk grup 21 kişilik kursiyer SEKA Kaynak ve Sanat Atölyesinde toplam 40 saat eğitim alacak."