Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyeye sevk edildi
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Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcalığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi, adliyeye sevk edildi.

02.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:01
Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcalığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 25 Kasım günü FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. akademisi ve polis koleji öğrencileriyken ilişiği kesilen 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerden emniyette işlemleri tamamlanan 18 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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