Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcalığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi, adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcalığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 25 Kasım günü FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Polis akademisi ve polis koleji öğrencileriyken ilişiği kesilen 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerden emniyette işlemleri tamamlanan 18 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.