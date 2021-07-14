Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Hrant Dink cinayetine ilişkin devam edilen davada, dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 10 firari sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el...
Hrant Dink cinayetine ilişkin devam edilen davada, dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 10 firari sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el...
Son dakika haber... Hrant Dink cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı (1)
Son dakika haber... Hrant Dink cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı (1)
Sivil imamlar darbe gecesi Gülen'den aldıkları emir ve talimatları Akıncı'daki darbecilere iletti
Sivil imamlar darbe gecesi Gülen'den aldıkları emir ve talimatları Akıncı'daki darbecilere iletti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Demir Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Melisa Döngel Levent Yüksel
Spor Arda Turan Salih Uçan Alper Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:25:14. #1.15#

title