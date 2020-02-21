Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli serbest bırakıldı

21.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:36

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 2 şüpheli, yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA