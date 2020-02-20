Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

20.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:04
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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