Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmaki işlemleri sürüyor.