Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
16.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:12
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda, haklarında 7 ilde aranma kararları bulunan firari 7 şüphelinin örgütün "gaybubet evleri"nde saklandığı belirlendi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız