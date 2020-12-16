Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

16.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:12
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda, haklarında 7 ilde aranma kararları bulunan firari 7 şüphelinin örgütün "gaybubet evleri"nde saklandığı belirlendi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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