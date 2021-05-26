Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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