Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddia edilen 8 kişiyle örgütle bağlantılı derneklerde yönetici veya üye olduğu değerlendirilen 5 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, farklı meslek gruplarından 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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