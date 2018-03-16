Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddia edilen 8 kişiyle örgütle bağlantılı derneklerde yönetici veya üye olduğu değerlendirilen 5 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, farklı meslek gruplarından 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.