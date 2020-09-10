Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan firari 2 zanlı gözaltına alındı.
10.09.2020 01:29 | Son Güncelleme: 10.09.2020 01:32
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan firari 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışmasıyla FETÖ üyeliğinden aranan firari 2 kişinin İzmit ilçesinde saklandığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda firari şüpheliler saklandıkları adreslerde yakalandı
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA