Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan firari 2 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı
10.09.2020 01:29 | Son Güncelleme: 10.09.2020 01:32

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan firari 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışmasıyla FETÖ üyeliğinden aranan firari 2 kişinin İzmit ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda firari şüpheliler saklandıkları adreslerde yakalandı

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

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