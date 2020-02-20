Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı tespit edilen 2 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına aldı.

20.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:06
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

'de FETÖ soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı tespit edilen 2 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına aldı.


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi 'Bylock'u kullandıkları iddia edilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Gebze ve İzmit ilçesinde Kocaeli İl JAndarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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