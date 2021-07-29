Kocaeli'de FETÖ operasyonu
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Kocaeli'de FETÖ operasyonu

Kocaeli'de FETÖ operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütle ilgisi olduğu belirlenen 4 şüphelinin yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşıldı. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 4 örgüt üyesi gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri süren şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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