Kocaeli'de FETÖ operasyonlarında 22 şüpheli adliyede

Kocaeli'de, FETÖ'nün TÜBİTAK, askeri yapılanması ve örgütün yeni eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda ev süsü verilerek açılan dershanelere baskın düzenledi. 6 dershaneye düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli adliyede tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün TÜBİTAK'ın Gebze Yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli 6 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 7 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kocaeli merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. 15 şüpheliden 8'i emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA