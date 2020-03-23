Kocaeli'de "FETÖ'nün şantaj imamı" olduğu iddia edilen gazeteciye 18 yıl hapis istemi
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Kocaeli'de "FETÖ'nün şantaj imamı" olduğu iddia edilen gazeteciye 18 yıl hapis istemi

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "şantaj imamı" olduğu iddiasıyla gazeteci G.A.

23.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:10
Kocaeli'de

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "şantaj imamı" olduğu iddiasıyla gazeteci G.A. hakkında, terör örgütüne üye olmamakla birlikte "terör örgütüne yardım etmek" ve FETÖ adına "şantaj yapmak" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Gazeteci G.A. hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Terör örgütüne üye olmamakla beraber "terör örgütüne yardım etmek" ve "şantaj" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle zanlı G.A. hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Dava dosyası, zanlının aynı mahkemede "FETÖ/PDY'ye bilerek isteyerek destek vermek" ve "gizliliği ihlal" suçlamasıyla yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirildi.

İddianamede, müşteki iş adamı H.Ç'nin, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek kendisine şantaj yapıldığını iddia etmesi üzerine, G.A. hakkında üzerine atılı suçtan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İş adamına uygunsuz kasetle şantaj yapmış

Müşteki H.Ç. ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile kapatılan Bizim Kocaeli gazetesine 2010 yılında verdiği röportaj dolayısıyla G.A'yı tanıdığını belirtti.

Gazeteye reklam verdiğini, 2014 yılının başlarına doğru, G.A'nın reklam anlaşmasını yenilemek üzere fabrikasına geldiğini anlatan H.Ç, sanığın kendisine konuşma sırasında uygunsuz görüntülerinin olduğunu, bu görüntülerin kendisine gönderilmek istendiğini, gönderecek kişiyi tanıdığını, bu kasetin kendisi dışında başka kimselere de gidebileceğini, istemesi halinde bu duruma engel olabileceğini ama bunun bir bedelinin olacağını söylediğini aktararak kendisinin de şüpheliye, "Madem bu arkadaşları tanıyorsun, ulusal basın da dahil, sen de dahil bu kaseti haber yapmazsanız adam değilsiniz." tarzında bir cümle kurduğunu kaydetti.

Şantajla aldığı paraları Kocaeli imamıyla paylaşmış

Müşteki H.Ç, G.A'nın kendisine zaman zaman "Yazmadıklarımdan kazanıyorum." dediğini, cemaat üyelerinin, cemaatteki iş adamlarının kaset, fotoğraf ve gayriresmi birtakım işlerini G.A. üzerinden pazarladıklarını savunarak G.A'nın bu fotoğraf ve belgelerle iş adamlarına gazeteci kimliğiyle şantaj yaptığını, para aldığını ve bu parayı cemaatin "Kocaeli imamı" olan firari sanık Mehmet Akif S. ile belli oranda paylaştığını duyması üzerine taşların yerine oturduğunu ve kendisinin nasıl bir şahıs olduğunu anladığını kaydetti.

Zanlının FETÖ/PDY'nin halen faaliyette olan Kocaeli "şantaj imamı" olduğunu, örgütteki görevini sürdürdüğünü öne süren müşteki H.Ç, darbe girişiminden hemen sonra G.A. hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını belirtti.

Müşteki beyanında, zanlının maksadının kendisine gözdağı vermek, yalan ve asılsız haberlerle şantaj yapmak ve kendisinden menfaat sağlamak olduğunu iddia ederek ayrıca G.A'nın FETÖ ile bağlantısı olduğu hususunda kendisinden duyduğu birtakım şeylerin de olduğunu kaydetti.

Zanlının şantaj suçunu işleyerek FETÖ/PDY'ye menfaat sağladığı kanaatine varıldı

Zanlı G.A'nın, FETÖ'den soruşturması devam eden kişilerle yoğun şekilde telefon görüşmelerinin bulunduğu, örgüt mensuplarınca düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığı belirtilen iddianamede, "Şüphelinin imtiyaz sahibi olduğu gazetenin, KHK'nin ilgili maddesi gereğince milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğundan kapatılmasına karar verildiği, şüphelinin gazete üzerinden 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü günü ve devamında örgütün temel amaç ve stratejileri doğrultusunda haber yaptığı ve bu kapsamda şüphelinin örgüte yardım ettiğinden bahisle Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, yargılamanın derdest olduğu, şüphelinin sempati ve iltisak boyutunu aşan yukarıda bahsedilen eylemlerinin, örgüte finansman sağlama boyutunda değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda şüphelinin örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda şantaj suçunu işleyerek örgüte menfaat sağladığı, bu suretle üzerine atılı suçları işlediği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Zanlı suçlamaları kabul etmedi

İddianamedeki beyanında, Kocaeli'de "FETÖ'nün şantaj imamı" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmeyen G.A, KHK ile gazetesinin kapatıldığını ve hakkında dava açıldığını belirterek "FETÖ üyesi" olmadığını öne sürdü.

İddianamede, zanlının terör örgütüne üye olmamakla beraber, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, "şantaj" suçundan ise 1 yıldan yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Zanlının yargılanmasına gelecek günlerde Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA

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