Kocaeli'de FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

26.11.2019 21:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:34

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüte yönelik soruşturma kapsamında, Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencileri iken ilişikleri kesilen 28 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA