Kocaeli'de feci kaza... Freni boşalan tır kümesin üzerine devrildi 7 tavuk telef oldu
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Kocaeli'de feci kaza... Freni boşalan tır kümesin üzerine devrildi 7 tavuk telef oldu

Kocaeli'de feci kaza... Freni boşalan tır kümesin üzerine devrildi 7 tavuk telef oldu Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rampa yoldan inerken freni boşalan yem yüklü tırın yol kenarındaki kümesin üzerine devrilmesi sonucu 7 tavuk telef oldu.

18.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:39

Kocaeli'de feci kaza... Freni boşalan tır kümesin üzerine devrildi 7 tavuk telef oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rampa yoldan inerken freni boşalan yem yüklü tırın yol kenarındaki kümesin üzerine devrilmesi sonucu 7 tavuk telef oldu. Kazada sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Kaza öğlen saatlerinde Hacı Osman Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yokuş olan İlimtepe yolundan inen Mehmet K. idaresindeki 54 SF 850 plakalı yüklü tırın bir anda frenleri boşaldı. Frenlerin tutmadığı fark eden sürücünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarında bulunan bir evin bahçesine girdi. Bahçede bulunan kümesin üzerine devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtulurken, kümesteki 7 tavuk ise telef oldu.

Kaza sonrasında kümesin üzerine devrilen yem dolu çuvallar, sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen başka bir araca yüklendi. Devrilen tır ise olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi.

Kocaeli'de feci kaza... Freni boşalan tır kümesin üzerine devrildi 7 tavuk telef oldu

Kaynak: İHA

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