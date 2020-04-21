Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı
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Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa

Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun beton köprü ayağına çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

21.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:39
Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun beton köprü ayağına çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu Yeniköy Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük istikametinde seyir halinde olan Berkay Bayram idaresindeki 41 N 0646 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak köprülü kavşağın beton ayaklarına çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan Sevcan Bayram (43), Hayrettin Bayram (43) ve sürücü Berkan Bayram araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan, Sevcan Bayram, Hayrettin Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Berkan Bayram ise Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Sevcan Bayram, Hayrettin Bayram'ın cenazeleri Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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