Kocaeli'de falezlerden denize atlayan genç öldü
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Kocaeli'de falezlerden denize atlayan genç öldü

Kocaeli'de falezlerden denize atlayan genç öldü
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde falezlerden denize atlayan genç yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde falezlerden denize atlayan genç yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla Kerpe Mahallesi'nde denize giren Selim Bayzan (22), yöre halkı tarafından "Kartal Kayalıkları" olarak adlandırılan falezlere çıktı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten denize atlayan Bayzan, suya daldıktan bir süre sonra hareketsiz şekilde yüzeye çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Bayzan, balıkçı barınağına götürüldü.

Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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