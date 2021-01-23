Kocaeli'de "fahiş fiyat" denetiminde 3 firmaya 314 bin 343 lira para cezası
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Kocaeli'de "fahiş fiyat" denetiminde 3 firmaya 314 bin 343 lira para cezası

23.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:04
Kocaeli'de

Kocaeli'de temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla yapılan denetimlerde, 3 firmaya 314 bin 343 lira idari para cezası kesildi.

Kocaeli'de temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla yapılan denetimlerde, 3 firmaya 314 bin 343 lira idari para cezası kesildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından "fahiş fiyat" uygulandığına ilişkin gelen başvurular üzerine denetimler artırıldı.

Valiliğin koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü personeli ve belediye görevlilerinin katılımlarıyla oluşturulan ekipler, kent genelinde 680 firmada 27 bin 303 ürünü denetledi.

Denetimler değerlendirilip sonuca bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu"na intikal ettirildi.

Değerlendirmeleri devam eden dosyalardan maske satışı yapan iki firma ile gıda satışı yapan bir firmaya, haksız fiyat uygulamaları nedeniyle toplam 314 bin 343 lira idari para cezası uygulandı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketiyle ilgili yapılan denetimlerde, 959 firmada 56 bin 589 ürün kontrol edildi, 39 firmaya tespit edilen aykırılık nedeniyle 25 bin 772 lira idari para cezası kesildi.

Kentte, sağlık ürünleri, temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin arz zinciri güvenliğinin sağlanması için ithalatçılar, üreticiler, satıcılar nezdinde fahiş fiyat ve fiyat etiketlerine yönelik denetimler devam ederken, aykırı iş ve işlemlerde bulunanlar hakkında yaptırım uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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