KOCAELİ FABRİKANIN DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir cam fabrikasında depo olarak kullanılan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir cam fabrikasında depo olarak kullanılan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Çayırova ilçesinde bulunan bir cam fabrikasında depo olarak kullanılan binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı dumanlar sararken, haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir işçi Darıca ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken, binanın içerisinde hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı