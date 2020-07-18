Kocaeli'de fabrikadaki trafo patladı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikaya ait trafonun patlaması sonucu maddi hasar oluştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikaya ait trafonun patlaması sonucu maddi hasar oluştu.

Muallimköy Mahallesi'nde bir fabrikaya ait trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Yaşanan patlama nedeniyle kopan elektrik telleri çalılık alanda yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerice söndürüldü.

Öte yandan trafoda meydana gelen patlama nedeniyle bölgedeki bazı fabrikalara elektrik verilemiyor. SEDAŞ ekiplerinin onarım çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA