Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde güç kaynağı üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde güç kaynağı üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'nde güç kaynağı üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal