Son dakika haberi... Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

18.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 23:50

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ısı yalıtım fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ısı yalıtım fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ısı yalıtım fabrikasında erimiş cam dolu iki fırında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda fabrikada hafif çaplı hasar oluştu.

Son dakika haberi... Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

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