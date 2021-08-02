Son dakika haberleri: Fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Tavşanlı Mahallesi'nde boya kimyasalları alanında faaliyet gösteren bir fabrikanın kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal