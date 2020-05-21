Kocaeli'de fabrika yangını
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Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde asansör malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Kocaeli'de fabrika yangını
21.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:14

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde asansör malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 20.00 sıralarında Dilovası Mermerciler Sanayi Sitesi 22. Sokak'ta bulunan asansör malzemeleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisinde kaynak yapıldığı sırada bir anda malzemeler tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler bin metrekare alan içerisinde depolanan malzemelere sıçradı. Yangını kontrol altına alamayan fabrika görevlileri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Mesai saati olmaması nedeniyle yaralananın olmadığı yangın fabrikada büyük çapta maddi hasara neden oldu. Yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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