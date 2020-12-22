Son dakika haber! Kocaeli'de fabrika yangını
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Son dakika haber! Kocaeli'de fabrika yangını

22.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:06

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Akan Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

(Cihan Atik/İHA)

Son dakika haber! Kocaeli'de fabrika yangını
Son dakika haber! Kocaeli'de fabrika yangını
Son dakika haber! Kocaeli'de fabrika yangını
Son dakika haber! Kocaeli'de fabrika yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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