Kocaeli'de fabrika yangını Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir ay önce çıkan yangın nedeni ile boş olan suni çim fabrikasında tekrar yangın çıktı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir ay önce çıkan yangın nedeni ile boş olan suni çim fabrikasında tekrar yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir suni çim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce alevlere teslim olan suni çim fabrikasında akşam saatlerinde tekrar yangın çıktı. Daha önce çıkan yangında büyük ölçüde maddi hasar meydana gelen ve bu nedenle boş olan fabrikada henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yine yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, fabrikada bulunan suni çimler büyük ölçüde hasar gördü.

Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA