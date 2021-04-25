Kocaeli'de faaliyette olmayan alüminyum fabrikasından kablo hırsızlığı
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Kocaeli'de faaliyette olmayan alüminyum fabrikasından kablo hırsızlığı

Kocaeli'de faaliyette olmayan alüminyum fabrikasından kablo hırsızlığı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir süredir faaliyette olmayan alüminyum fabrikasından elektrik kabloları çalındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir süredir faaliyette olmayan alüminyum fabrikasından elektrik kabloları çalındı.

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki fabrika sahasında görevli güvenlik personeli, tesisattaki elektrik kablolarının çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verdi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kablo hırsızlığını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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