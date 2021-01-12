Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi İstanbul'da yakalandı
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Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi İstanbul'da yakalandı

12.01.2021 23:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:00
Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'de farklı tarihlerde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

Kocaeli'de farklı tarihlerde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl mart ve eylül aylarında İzmit ilçesindeki evlerden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan S.C. ve S.C. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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