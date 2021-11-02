Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7 evden yaklaşık 90 bin lira değerinde eşya çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez'de farklı tarihlerde 7 evden yaklaşık 90 bin lira değerinde eşya çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Araştırma ve incelemeler sonucunda söz konusu olayları gerçekleştirdikleri belirlenen F.V. ve K.H, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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