Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7 evden yaklaşık 90 bin lira değerinde eşya çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7 evden yaklaşık 90 bin lira değerinde eşya çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez'de farklı tarihlerde 7 evden yaklaşık 90 bin lira değerinde eşya çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Araştırma ve incelemeler sonucunda söz konusu olayları gerçekleştirdikleri belirlenen F.V. ve K.H, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum

Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum

 Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı

Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı

 3 çocuk annesi kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

3 çocuk annesi kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title