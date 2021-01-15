Evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

15.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:11

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli K.K'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Evlerden 16 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan K.K. tutuklandı.

Evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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