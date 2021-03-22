Kocaeli'de evinde ölü bulunan kadının kocası tutuklandı
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Kocaeli'de evinde ölü bulunan kadının kocası tutuklandı

22.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:21
Kocaeli'de evinde ölü bulunan kadının kocası tutuklandı

Kocaeli'de evinde ölü bulunan kadının kocası tutuklandı.

Kocaeli'de evinde ölü bulunan kadının kocası tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İzmit'te Bayzanur Özel F'nin (22) ölümüyle ilgili eşi Ö.F'nin yakalandığı belirtildi.

Şüpheli şahsın, gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

Polisi arayan Ö.F'nin Alikahya Mahallesi'ndeki evlerine geldiğinde yaklaşık 3 ay önce evlendiği eşi Bayzanur Özel F'yi ölü olarak bulduğunu söylediği, intihar şüphesi üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Öte yandan, genç kadının cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Derince Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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