Evinde mahsur kalan yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı

KANDIRA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal mahalledeki evinde mahsur kalan, su ve yiyeceği tükenen yaşlı kadın, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Sakarya'ya gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alo 153'ü arayan Ayşe teyze, Sakarya'dan Kandıra'nın kırsal mahallelerinden Erikli'deki evine geldiğini ancak kar yağışı nedeniyle dönemediğini, su ve yiyeceğinin de tükendiğini bildirdi.

Bu çağrı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a aktarıldı. Büyükakın, Ayşe teyze için harekete geçilmesi talimatını verdi.

Kar küreme aracı eşliğinde mahalleye ulaşan ekipler, Ayşe teyzenin sağlık durumunu kontrol etti. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Ayşe teyze, ekiplerce araca alınarak Kartepe ilçesi Eşme mevkisinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Ekipleri gören Ayşe teyze, "Köye geldikten sonra kar yağışı başladı. Çeşitli sağlık sorunlarım var. Sakarya'daki hastanede de doktor randevum var, ona yetişmeliyim. Bir yandan da yemeğim ve suyum bitti. Ben de panik yaptım. Alo 153'ü arayıp sizi çağırdım." ifadelerini kullandı.