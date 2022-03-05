Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AA, İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta ilçedeki bir evden yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalınması ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmanın ardından ekipler, şüpheliler E.C. ve M.D'yi İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Körfez, Güncel, Haberler

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