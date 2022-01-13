Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmanın ardından ekipler, şüpheliler R.K. ve U.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüpheli R.K'nin yakalanması esnasında evden çalındığı değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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