Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmanın ardından ekipler, şüpheliler E.D. ve Y.A.D'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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