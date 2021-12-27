Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Derince ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmanın ardından ekipler, şüpheliler E.D. ve Y.A.D'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
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