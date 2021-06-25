Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran Salı günü İzmit'teki bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çalındığı ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen G.D, İ.A. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler
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