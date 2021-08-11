Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos'ta Gölcük'te bir evden 2 cep telefonu ve içinde bir miktar para bulunan cüzdan çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Hırsızlığı benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.B.R, Ş.O. ve İ.P'nin yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri Uşak'ta gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Sultangazi'de ormanda kadın cinayeti
Sultangazi'de ormanda kadın cinayeti
Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Acil servise gelen alkollü şahıs, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı
Acil servise gelen alkollü şahıs, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Onur Akay Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 18:20:30. #1.14#

title