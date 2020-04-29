Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı Körfez ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Körfez ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir evde meydana gelen hırsızlıkla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde olayı şüpheli T.B'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Derince ilçesinde yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

8'i uyuşturucudan olmak üzere 19 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kentte suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA