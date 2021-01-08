Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı
08.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:42
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheli M.T'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen şüpheli tutuklandı.
M.T'nin hırsızlık suçlarından 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş