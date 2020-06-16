Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı
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Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı

Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı
16.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:34

Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Mart'ta Kartepe ilçesinde bir evden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının meydana geldiği çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, düzenlenen operasyonla kadın şüpheli G.I'yı İstanbul'da yakalayarak Kocaeli'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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