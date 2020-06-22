Kocaeli'de evden hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı Kocaeli'nin Başikele ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Başikele ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 5 Haziran'da ilçedeki bir evden 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme sonucu şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda K.Ş, Ş.Ş, F.T. ve M.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA