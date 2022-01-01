Kocaeli'de evden hırsızlık iddiası

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden altın ve para çalan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Güzeller Mahallesi 922 Sokak'ta ikamet eden R.K. (41), ev almak için biriktirdiği altın ve paraların çalınması üzerine durumu polise bildirdi.

Evde inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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